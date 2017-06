La liste des libérés se précise

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Après la décision de la direction de la JSMB de se séparer cet été des quatre joueurs en fin de contrat, à savoir Bouzera, Doumi, Zerrouki et Lahlouh, une source autorisée proche du dossier révèle que Boumechra et Latrèche figureraient aussi sur cette liste.

En outre, d’autres surprises ne seraient par à écarter concernant certains cadres de l’équipe, dont le rendement aurait été jugé en deçà des attentes, ajoute-on de même source. Ainsi, et selon les derniers éléments d’informations recueillis, des éléments comme Raït, Hadjidj et Hadef, qui, selon les responsables du club, n’ont pas beaucoup brillé avec leur équipe durant la saison passée, seraient concernés par cette purge dans l’effectif des Vert et Rouge, décidée par la direction du club. Cette dernière n’attend que le règlement de la situation financière prochaine de tous les joueurs, pour arrêter de façon définitive la liste des éléments à libérer cet été. Une liste qui sera confectionnée de concert avec le nouveau staff technique. Ce dernier sera, effectivement, associé à l’opération recrutement, comme l’a déclaré tout dernièrement le nouveau coach en chef de l’équipe, Mounir Zeghdoud. «Pour l’heure, j’ai donné mon accord de principe à M. Tiab. Mais dès que je vais signer officiellement mon nouveau contrat avec le club, on va cerner tous ensemble les besoins de l’équipe, mais aussi la liste des joueurs à libérer», avait déclaré l’ancien joueur de la JSMB et de l’USMA dans une récente conversation téléphonique. Le nouveau coach de la JSM Bejaia souhaite que la direction fasse des efforts en engageant des joueurs de qualité, qui seront appelés à jouer à fond leurs chances pour l’accession en ligue une mobilis la saison prochaine. Mounir Zeghdoud qui a réussi un bon parcours avec l’US Biskra en laissant l’équipe sur le podium, avant qu’il ne soit démis de ses fonctions, compte refaire ce coup, avec la JSMB, un club où il a déjà évolué en tant que joueur par le passé. Un retour à Béjaia pour l’ex-libéré de charme de la JSMB, de l’USMA et de l’équipe nationale, qui a été bien accueilli par les amoureux des Vert et Rouge, lesquels attendent beaucoup de lui, pour mener l’équipe vers le sommet et le sacre final la saison prochaine. Certes ce ne sera pas une simple formalité, sachant que plusieurs clubs, vont jouer à fond leurs chances, pour accéder en ligue une professionnelle. La bataille sera rude pour le club cher aux Béjaouis, mais le rêve est toujours permis, et tous les ingrédients sont en faveur de la JSMB qui veut refaire surface dans la cour des grands et aller de l’avant pour renouer ses traditions. Zeghdoud et sa future équipe, auront du pain sur la planche et il y aura de la concurrence du début jusqu’à la dernière journée du championnat de ligue deux, mais avec le sérieux et le travail, la JSMB pourra redevenir ce qu’elle était il y a quelques saisons en arrière.

B. Ouari.