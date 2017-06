La finale si proche si lointaine !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 50 lecture(s)

Après plusieurs rebondissements, la coupe d’Algérie reprendra ses droits, aujourd’hui, avec le déroulement de la première demi-finale qui opposera, ce soir à 22h30, le CR Belouizdad à l’USM Bel Abbès, au stade du 20 Août 55.

Deux formations qui auront au coup d’envoi le même leitmotiv, la qualification pour la finale. L’autre enjeu de cette demi-finale, qui ne sera pas sans donner du piquant à cette empoignade, c’est le fait que le vainqueur sera assuré de participer, la saison prochaine, à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). En effet, dans l'autre demi-finale qui mettra aux prises, samedi prochain, le MC Alger et l'ES Sétif, soit le vice-champion d'Algérie face au champion, les deux équipes représenteront l'Algérie à la Ligue des champions d'Afrique en 2018. Il suffira pour l'une des deux formations du CRB et de l'USMBA de s’imposer ce soir pour valider son billet pour la Coupe de la CAF, même si elle venait à échouer en finale. Tout cela doit inciter les deux antagonistes du jour à se surpasser dans ce match où il sera question pour les eux formations de sauver leur saison. Les Belouizdadis, qui se sont fait des frayeurs en championnat, n’ayant pu assurer leur maintien que lors des ultimes journées, vont ainsi tout tenter pour décrocher le billet pour la finale. C’est d’ailleurs l’objectif que se fixent les hommes d’Abdou Zaki qui se disent déterminés à s’imposer afin de retrouver la compétition continentale. Ils n'y ont en effet plus pris part depuis 2010, soit depuis leur dernier trophée national en Coupe d'Algérie en 2009. De son côté, l’USM Bel Abbès, qui a raté une place sur le podium en championnat, ne compte pas laisser lui échapper l’occasion de se racheter dans cette épreuve populaire face au CRB. Les gars de la ''Mekerra'' sont décidés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour battre le CRB et valider leur billet pour une première participation de l'histoire du club à une compétition internationale. C’est dire que le match de ce soir aura un double enjeu pour les deux formations. Et dans ce cas de figure, même si le CRB, qui jouera à domicile, part avec les faveurs du pronostic, il est extrêmement difficile d’avancer le nom du vainqueur. Une chose est sûre, l’on peut espérer un big match. Les supporters des deux clubs, qui seront sans doute présents en force, ne vont certainement pas regretter le déplacement au stade du 20 Août. Ils sont partis pour passer une soirée ramadhanesque des plus existantes.

S. K.