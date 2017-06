Les U15, la fierté du CA Fréha

Par DDK | Il ya 24 minutes | 37 lecture(s)

Les minimes du Club Amazigh Fréha ont réussi une saison exceptionnelle en raflant la mise et en ratissant large, ne laissant aucune chance à leurs adversaires, dans les deux compétitions (coupe et championnat). Les U15 du CAF sont la fierté du club et de toute la région des Ath Djennad, avec au finish une double consécration. Ils se sont adjugés le trophée de dame coupe face à leurs homologues de l’ES Tigzirt, sur le score de deux buts à un. En championnat, dans leur groupe, ils ont dominé leurs adversaires en terminant l’exercice à la première place au grand bonheur des dirigeants et de toute la famille sportive du club. C’est un exemple à suivre pour les autres jeunes catégories du CAF, mais aussi des seniors qui doivent prétendre à mieux lors du prochain exercice, avec comme ambition de jouer l’accession en Régionale 2, car la patte existe et il suffit juste de réunir les moyens pour se frayer une place au soleil. Ces jeunes joueurs sont appelés à percer davantage mais à condition qu’ils soient bien pris en charge par la direction, afin de les voir dans un proche avenir monnayer leur talent dans des clubs huppés, comme c’est le cas pour le milieu de terrain Juba Oukaci qui a déjà joué au CAF avant de rejoindre la JSK et le voilà depuis avant-hier joueur professionnel, après avoir signé pour trois ans avec son équipier Mesbahi de l’équipe réserve. Juba Oukaci, ce pur produit du CA Fréha, a fait du chemin et le meilleur est à venir pour lui et ses camarades qui ont démontré lors du précédent exercice que le CAF est un vrai réservoir de jeunes talents que d’autres clubs de paliers supérieurs peuvent engager pour les faire progresser davantage. Le CA Fréha, faut-il le souligner, a toujours été le club qui alimentait la JSK de jeunes talents et il continuera à le faire durant les saisons à venir.

Massi Boufatis