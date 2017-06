Un juste retour

Par DDK | Il ya 24 minutes | 36 lecture(s)

Après une saison passée en division Honneur, ligue de Bouira, l’Union Sportive d’Auzia (USA) retrouve la Régionale II.

En effet, l’équipe de l’antique Sour El Ghozlane a réussi sa saison malgré la pression et la menace de plusieurs équipes, à l’instar de CR Bordj Okhris, le DRB Kadiria, l’USC Khebouzia et l’OC Adjiba. Mais l’expérience de l’USA, drivée par l’entraîneur Zine Mohamed, a prévalu devant les autres équipes qui n’ont pas réussi à maintenir la même cadence. L’USA termine la saison avec 62 points, 8 points d’avance sur son poursuivant immédiat, l’OC Adjiba 54 points. Ainsi, sur les 24 rencontres disputées, l’USA a remporté 20 matchs, tenue en échec deux fois et concédée deux défaites, et termine aussi meilleure attaque avec 64 buts inscrits et meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Néanmoins, après une phase aller en coude à coude, notamment avec le DRB Kadiria qui a terminé champion d’hiver, l’USA a réussi une phase retour sans faute talonnée de prêt par la surprenante équipe de l’Olympique Adjiba qui a surgi du lot pour constituer une véritable menace. En effet, les Olympiens qui terminent à la deuxième position avec 54 points, 17 victoires, trois matchs nul et quatre défaites, ont remporté tous leurs matchs lors de la phase retour, avant de se faire accrocher lors de l’ultime journée (1 - 1) par la JS Bouaklane. Par ailleurs, les deux ex-pensionnaires de la Régionale II, en l’occurrence le CR Thameur et la JS Bouaklane, ont carrément raté leur saison en terminant respectivement à la 5ème place pour le CRT avec 39 points et à la 7ème place pour la JS Bouaklane avec 34 points. Au bas du tableau, la JS Adjiba occupe l’avant-dernière place avec 10 points et l’IRB Esnam ferme le tableau avec seulement 2 points. Du coté de la direction de l’US Auzia, on pense d’ores et déjà à la prochaine saison, où un grand défi attend cette équipe qui va se mesurer à des équipes plus solides et concurrentes. Ce ne sera pas une simple formalité et l’objectif reste le maintien pour la première saison de l’USA en régionale deux. Un objectif qui sera en principe à la portée de la formation d’Auzia, mais en football rien n’est assuré d’avance et il faut vraiment cravacher pour le réussir. Avec la mobilisation de toutes les parties, l’US Auzia pourra même prétendre à un parcours honorable en championnat de la régionale deux la saison prochaine. L’essentiel que les moyens suivent, pour permettre aux joueurs de rester concentrés sur leur sujet et de travailler dans la totale sérénité. La préparation d’intersaison est déjà entamée et els dirigeants, sont en contacts avancés avec plusieurs joueurs de la région et des autres clubs de la wilaya de Bouira, en vu, de les engager cet été, pour venir renforcer l’effectif. Les cadres de l’équipe seront maintenus et avec ces renforts, l’US Auzia aura un bon groupe qui pourra jouer son maintien sans aucun problème.

M’hena A.