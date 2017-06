«Je resterai au MOB même avec un salaire réduit»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 42 lecture(s)

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a reçu, avant-hier, Antar Boucherit avec qui il a négocié et discuté sur son avenir avec le club. Les deux parties se sont mises d’accord sur plusieurs points et Bouc-herit sera mobiste, la saison prochaine. Joint après la réunion, le joueur affirme : «Effectivement, j’ai tout conclu avec le président Rezki avec qui j’ai discuté. J’ai accepté de rester avec le MOB et de continuer mon aventure avec les Vert et Noir avec une réduction de mon salaire, rien que pour prouver ma bonne foi envers ce club. J’ai vécu une injustice avec l’ancienne direction qui, bien que j’aie déposé d’un certificat de maladie, m’a traité de tricheur, alors que le médecin m’a prescrit une incapacité de 45 jours». Sur un autre volet, le président Rezki a reçu, dans la soirée d’avant-hier, Fawzi Rahal avec qui il a négocié certains détails concernant son avenir avec le club qui souhaite le garder pour une autre saison. À en croire certaines sources au fait du club, l’enfant de Sidi-Aïch ne trouverait pas d’inconvénients pour défendre les couleurs du club en Ligue 2 Mobilis. Propos recueillis par

Z. H.