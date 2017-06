«Je suis vraiment comblé»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 45 lecture(s)

Joint dimanche au téléphone, soit quelques heures seulement après avoir paraphé son premier contrat professionnel chez son club formateur, la JSK, Ahmed Mesbahi a bien voulu répondre à quelques questions.

La Dépêche de Kabylie : Vous venez de signer votre premier contrat professionnel avec la JSK. Quelles sont vos premières impressions ?

Ahmed Mesbahi : J’en suis vraiment heureux. J’ai travaillé dur et au bout, je viens d’être récompensé. C’est un grand jour pour moi et un honneur que de servir ce grand club qui m’a formé. Maintenant, il m’appartient de confirmer en marquant un grand nombre de buts. Une chose est sûre : je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. D’ores et déjà, je donne rendez-vous aux supporters à la reprise, car je sais que tous ensemble, la JSK va réussir une grande saison.

Maintenant que vous êtes promu, quel est votre prochain objectif ?

Mon objectif, c’est de gagner encore des galons. Je vais continuer à travailler d’arrache-pied, pour m’imposer et gagner ma place. En tout les cas, je ne ménagerai aucun effort, pour répondre aux attentes aussi bien de mon staff et des dirigeants, que des supporters. Jouer à la JSK n’est pas à la portée du premier venu, donc je ferai tout pour saisir cette chance inouïe, progresser et aller de l’avant.

Vous êtes encore espoir, est-ce que vous ne redoutez pas justement la concurrence ?

Absolument pas. Bien au contraire, la concurrence a un côté beaucoup plus positif que négatif. C’est une motivation supplémentaire pour un joueur, car elle devra pousser chacun de nous à travailler davantage pour gagner sa place. Donc, je pense que c’est quelque chose de positif pour l’équipe. En ce qui me concerne, je vais me donner à fond et je vais travailler d’arrache-pied, pour avoir la confiance de mon staff.

Quel est votre attaquant modèle ?

J’aime bien Slimani. C’est un grand attaquant qui a fait ses preuves dans les clubs où il est passé jusqu'à maintenant, que soit en Algérie ou à l’étranger, mais aussi en équipe nationale. J’aime bien aussi le regretté Hocine Gasmi. Je ne le connaissais pas, mais j’ai découvert son talent à travers les vidéos que je visionne régulièrement. C’est un plaisir de le voir jouer. Sa manière de se comporter sur le terrain me plait beaucoup. C’était un attaquant qui avait du talent et que j’admire énormément.

Quelque chose à ajouter pour conclure ?

Je tiens à remercier les dirigeants pour leur confiance et j’espère être à la hauteur de leurs attentes. Je salue aussi les supporters et je leur donne rendez-vous à la reprise. En attendant, je leur dirai aussi qu’ensemble, on va réussir une grande saison. Je suis persuadé qu’ils ne seront pas déçus car, de notre côté, on fera tout pour être à la hauteur de leurs attentes.

S Klari.