Adghigh honoré ce soir

Il ya 1 heure

L’ancien footballeur international de la JSK, Rachid Adghigh, sera honoré lors d’une réception qui se tiendra, ce soir à 23h00, au niveau de la nouvelle salle OMS du stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Organisée sous le haut patronage du wali de Tizi-Ouzou par l’Amicale des anciens internationaux, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, cette cérémonie, qui s’annonce grandiose, sera rehaussée par de nombreux invités de marque, notamment les anciens internationaux, les anciens joueurs de la JSK, d’anciens entraîneurs et dirigeants et d’autres personnalités. Une présence en force en signe de reconnaissance et de soutien à l’ancien libéro de la JS Kabylie, Rachid Adghigh, l’une des figures emblématiques du fameux “Jumbo jet” des années 80. Aussi, afin d’assurer la réussite de cette soirée, un comité d’organisation a été mis en place depuis quelques jours, pour procéder aux préparatifs de cet événement. Selon des indiscrétions, tout est déjà fin prêt pour le bon déroulement de cette cérémonie qui comportera un programme riche et varié. En effet, les organisateurs ont prévu, entre autres, une série de témoignages avec une projection sur le parcours de l’ancien libero de charme de la JSK et des Verts, mais aussi une exhibition des sports de combat et une animation musicale. À signaler que la coordination de cet événement, qui va sans doute drainer un public kabyle des grands jours pour assister à cet hommage à l’une des plus grandes figures du géant du football national, sera assurée par la DJS . L’on a appris que le président de l’AAIF sera accompagné d’une forte délégation, composée d’anciens internationaux, des membres de l’association des anciens joueurs, des dirigeants, et des entraîneurs, à leur tête Mahieddine Khalef, l’ancien entraîneur des Verts et du “Jumbo jet”. Cette structure présidée par Ali Fergani a déjà honoré plusieurs figures emblématiques du football national, à travers les quatre coins du pays, et confirme ainsi son attachement à ses engagements pris envers tout ceux qui ont servi le football algérien, dans leurs différents où ils ont joué, ainsi que le maillot national, avec les Verts. Rachid Adghigh ce libéro de charme qui a fait sensation avec le Jumbo Jet, reste l’un des joueurs qui ont marqué de son empreinte le football algérien et qui a contribué de fort belle manière aux consécrations de la JSK. Pour dire que cette cérémonie d’homme tombe à pic, pour ce monument du football national, que personne ne peut oublier pour services rendus. Ce n’est donc qu’une jsute récompense et l’Amicale des anciens internationaux a bien fait de l’honorer ce soir.

S. K.