Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Joint hier au téléphone, le président de l’Amicale des anciens internationaux, en l’occurrence Ali Fergani, a bien voulu livrer ses impressions quant à la cérémonie qu’abritera la salle OMS du stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, ce soir, en hommage à l’ex-libero international des Canaris, Rachid Adghigh : «Ce n’est pas la première initiative du genre. Depuis quelques années, on organise, entre autres, et à chaque mois sacré, des visites de solidarité au profit d’anciens internationaux. C’est une manière de combattre l’oubli qu’on organise, sous le haut patronage des wali et en collaboration avec les directions de la jeunesse et des sports, ce genre d’initiatives, en guise reconnaissance à ceux qui ont servi le football national, à l’image de Rachid Adghigh. On en est à notre quatrième cérémonie depuis le début du mois de carême. La première, c’était en hommage à deux anciens joueurs du Wifak de Collo, Saïd Belâchia et Boudjemaa Lamri. Elle s’est déroulée le 1 juin à Collo. La seconde a eu lieu le 8 juin (sic), c’était au profit de l’ancien joueur du Galia de Mascara Belkada Habib. Quant à la troisième, elle s’est déroulée le 17 juin à Husseïn Dey en hommage à l’attaquant du NAHD Aouar Omar. Ce mercredi, ce sera au tour de Rachid Adghigh. Je pense que c’est le minimum qu’on puisse faire pour tous ces joueurs qui ont servi le football de manière générale et le football national en particulier», a déclaré l’ancien capitaine de la JSK et de l’équipe nationale, Ali Fergani, en sa qualité de président de l’Association des anciens internationaux du football algérien.

