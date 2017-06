L’USMA veut prendre les commandes

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Les yeux seront braqués, ce soir, sur le stade olympique du 5 juillet qui abritera le choc de la 4e journée de la phase des poules de la ligue des champions d’Afrique.

Une rencontre à six points qui mettra aux prises le représentant algérien, l’USM Alger, au Zamalek (Egypte), où les deux équipes vont se livrer une bataille sans merci, pour une question de leadership. Les hommes de Paul Put qui pointent à la deuxième place du groupe B, avec un seul point de retard sur leurs adversaires de la soirée, leader avec cinq unités à leur actif, ne jurent que par la victoire pour prendre les commandes et déloger les Pharaons. Le technicien belge bénéficiera des services de Benkhemassa, Benyahia et Belahcen qui sont rétablis de leurs blessures, tout en perdant les deux milieux de terrain Benguit et Koudri, suspendus pour la circonstance. Avec la richesse de l’effectif usmiste, Paul Put saura comment trouver des solutions pour dégager un onze performant qui sera appelé à bien négocier cette chaude empoignade face au Zamalek, emmené par l’expérimenté Shebaraka. La bonne nouvelle est la nouvelle recrue, Okacha Hamzaoui, qualifiée à prendre part à ce match face aux Pharaons. Un atout offensif de taille pour les camarades de Zemmamouche, pour s’imposer et prendre option pour la qualification aux ¼ de finales de la Ligue des champions d’Afrique. Les débats seront chauds entre les 22 acteurs et les supporters des Rouge et Noir joueront un rôle important pour contribuer à la victoire de leurs favoris face à l’ogre égyptien qui se présentera sur la pelouse du 5 juillet ce soir, avec la nette ambition de préserver leur place de leader.

A. M.