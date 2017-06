Le nouveau staff technique installé

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Les négociations entamées il y a quelques jours entre le président de la JSMB, Boualem Tiab, et le nouvel entraîneur en chef de l’équipe, Mounir Zeghdoud, ont abouti, en fin d’après-midi d’avant-hier, à un accord final entre les deux parties. Le retour de la formation phare de la Soummam parmi l’élite dès la saison prochaine a été, ainsi, l’objectif premier qui a été fixé par Tiab, lors de ces négociations. À signaler que l’ancien joueur de la JSMB et de l’USMA, qui a signé un bail d’une année avec sa nouvelle équipe, aura Toufik Kabri pour adjoint et Nassim Tiou comme préparateur physique. Il y a lieu de souligner que ces deux derniers connaissent bien la maison béjaouie, puisqu’ils y avaient travaillé lors de la première manche de l’exercice écoulé, sous la coupe du coach en chef de l’époque, El Hadi Khezzar. À noter qu’El Hadi Amrani est désigné, lui, comme entraîneur des gardiens de but en remplacement de Hassan Sid Rouhou. De nombreux inconditionnels du club n’ont pas manqué d’exprimer leur soulagement après l’annonce de l’installation d’un nouveau staff technique que conduira désormais Mounir Zeghdoud. Ils croient dur comme fer que l’ancien driver de l’US Biskra réussira son second passage à la JSMB après avoir offert, en sa qualité de capitaine lors de la saison 2007/2008, son premier titre majeur à la formation des Vert et Rouge. Par ailleurs, après que le délai fixé par la direction de la JSMB (entre le 10 et le 15 juin ndlr), pour apurer la situation financière des joueurs, des employés et des créanciers du club, est arrivé à terme, nombre de joueurs exigent, à présent, d’être payés avant la fête de l’Aïd. Une situation qui met la direction de Tiab dans l’embarras, sachant que ceux-ci menaceraient, à nouveau, de saisir la CRL ‘’pour recouvrer leurs droits’’. Mounir Zeghdoud et Karim Doudane seront donc appelés à collaborer avec la direction, pour tracer la feuille de route, en prévision de la saison prochaine et de la préparation d’intersaison. Rien ne sera laissé au hasard pour le coach Zeghdoud qui exige des joueurs de qualité, pour viser l’accession en ligue une mobilis, car à ses yeux ce ne sera pas facile, du moment qu’il y aura des équipes qui jouent l’accession à l’image du MOB, du RCR, du CAB pour ne citer que ces concurrents qui ne comptent rester en ligue deux plus d’une saison. Il y aura aussi d’autres concurrents qui vont s’afficher au fil des journées. Pour dire que la bataille, sera très rude et le coach Zeghdoud qui revient en terre béjaouie avec une autre casquette celle d’entraîneur aura vraiment du pain sur la planche et un défi à relever pour, marquer de son empreinte ce deuxième passage chez les Vert et Rouge.

B Ouari.