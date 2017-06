Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a reçu, dans la soirée d’avant-hier, l’agent de Faouzi Rahal, Kamel Marek, avec qui il s’est entretenu sur l’avenir du joueur avec le club béjaoui. D’après une source proche des affaires du club, Rezki souhaite garder Rahal pour la saison prochaine, à condition de réduire son salaire sans pour autant lui proposer la fourchette. Joint hier par téléphone, le joueur nous a affirmé : «Effectivement mon agent s’est déplacé au siège du club pour discuter avec le président Rezki et ce dernier lui a affiché sa volonté de me garder à condition de diminuer mon salaire. Je suis d’accord pour continuer mon aventure avec le MOB, mais j’attends la proposition des dirigeants concernant mon salaire. Je suis encore sous contrat et je veux bien l’honorer». Faouzi Rahal ne voit pas d’inconvénient de continuer l’aventure avec son club de toujours le MO Bejaia, même en ligue deux professionnelle, car il veut vraiment l’aider à retrouver dès la prochaine saison l’élite et la cour des grands. Alors au boss Mustapha Rezki de faire le nécessaire pour maintenir ce cadre de l’équipe dans le groupe et le MOB version 2017-2018, surtout si on sait que plusieurs cadres sont sur le départ, entre autres Rahmani, Yaya, Athmani et compagnie.

Z. H.