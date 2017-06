Moez Bouakaz s’éloigne

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le technicien tunisien, Moez Bouakaz qui a donné son accord à la direction du MOB pour venir aujourd’hui négocier son probable engagement avec les Vert et Noir, est donné très proche des Hamraoua du MCO. D’après certains échos, l’ex-entraîneur du RCR souhaite continuer son travail en Ligue 1 Mobilis. Aux dernières nouvelles Moez Bouakar a rendez-vous avec Baba le président du MCO, demain pour conclure et finaliser son engagement avec le club d’El Hamri et ce sauf rebondissement de dernière minute.

Z. H.