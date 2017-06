«J’ai des contacts avec Reghaia, le CRBTO et l’USMDBK»

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

L’attaquant du FC Tadmaït Ali Hadadou, qui a réussi une bonne saison avec son équipe et marqué plusieurs buts, est très convoité en prévision de la prochaine saison. «J’ai passé une bonne saison avec le FC Tadmaït, même si j’aurais souhaité qu’on accède en Régionale 2. Mais la chance nous a tourné le dos», a-t-il confié. Et d’ajouter : «Pour notre première saison en division honneur, nous n’avons pas été mauvais et notre parcours est plutôt positif. Pour la concession, ce n’est que partie remise. Je sais que le FC Tadmaït rebondira la saison prochaine et fera tout pour aller en Régionale 2». Concernant son avenir, l’attaquant ne cache pas son ambition d’évoluer dans un club de palier supérieur : «Je suis un joueur ambitieux et je veux passer à une autre étape de ma carrière. J’ai des contacts avec trois clubs de paliers supérieurs. Il y a le NARB Reghaia, club de la division nationale amateur, il y a aussi mon ancien club l’USM Draâ Ben Khedda qui a accédé en Régionale 1 et le CRB Tizi-Ouzou qui évolue dans la même division. Les dirigeants de ces trois clubs m’ont proposé de les rejoindre. Une chose est certaine, la saison prochaine j’évoluerai dans un palier supérieur pour progresser et donner une autre dimension à ma carrière. Je suis encore jeune et l’avenir est devant moi. Il faut juste que je redouble d’efforts et que je travaille davantage». Ali Hadadou ajoutera : «Je remercie au passage mes coéquipiers au FC Tadmaït, les dirigeants du club, entre autres Hamid Mezioudène, Madjid Merzouk, Mazari et Ahcène Hamdache, ainsi que les coachs Rachid Meziane et son successeur Moh Goha pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je me suis senti comme en famille à Tadmaït. Je n’oublierai jamais mon passage au FCT et j’espère que la saison prochaine sera celle de mon vrai départ et mon explosion en division supérieure».

Massi Boufatis