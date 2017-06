Dechmia succède à El Mokrani

Par DDK | Il ya 42 minutes | 33 lecture(s)

C’est l’équipe de Dechmia qui représentera la wilaya de Bouira lors de la phase zonale de la coupe d’Algérie inter-quartiers des jeunes non structurés, dans sa cinquième édition dédiée a feu Khelouati Rachid, membre fondateur et premier président de la LNF. L’équipe a en effet confirmé les résultats réalisés depuis l’entame de cette phase de wilaya, en gagnant l’ensemble des rencontres disputées. Elle a pour terminer remporté la finale devant Aïn Turk (Bouira), sur le score sans appel de 3 à 0. La rencontre s’est déroulée, avant-hier mardi, en nocturne, au stade OPOW Rabah Bitat de Bouira, en présence des autorités, du DJS de Bouira et du président de la LFWB. Elle fut très disputée dans son début avant que l’équipe d’Aïn Turk ne s’effondre devant la vivacité et la bonne organisation de l’équipe de Dechmia qui a réussi à inscrire trois buts. Toutefois, des trophées ont été attribués aux deux finalistes. Un grand bravo donc pour cette dynamique équipe de Dechmia qui a réalisé un véritable exploit étant donné qu’elle ne dispose même pas d’un terrain de football, puisque l’unique terrain se trouve dans un état de délabrement avancé. Les autorités et la DJS sont donc interpellées pour réagir afin de réhabiliter le stade ainsi que les vestiaires qui se trouvent aussi dans un état lamentable.

M’hena A.