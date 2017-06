Gala demain à la salle Tazrout de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 42 minutes | 34 lecture(s)

Un gala de boxe se déroulera, demain, au niveau de la salle Saïd Tazrout de Tizi-Ouzou à partir de 22 h. Ce rendez-vous sportif est organisé par le club sportif amateur Freesports de Tizi-Ouzou, en collaboration de la DJS de Tizi-Ouzou, et ce en hommage à feu Kerrad M’hena, boxeur assassiné sauvagement le 23 juin 2016 au niveau du quartier Krim Belkacem, indique l’un des organisateurs de l’évènement, M. Aït Ali Hacène en l’occurrence. «L’objectif de cet évènement est de mettre fin à toute forme de violence, en disant oui au sport et non à la violence gratuite !», ajoute-t-il. Il y a lieu de souligner qu’un point de presse aura lieu vers 16h de la même journée (vendredi), au niveau de la salle de boxe, sise au boulevard du Nord (ex-cantine scolaire). Les organisateurs ont retenu les compétitions suivantes : écoles : 1 compétition, minimes : 3 combats, cadets : 2 combats, juniors : 3 et séniors : 3 combats. Au total 12 combats, de 46 kg à 91 kg, sont prévus lors de cette soirée sportive.

M. A. T.