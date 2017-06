«C'est le fruit d'un travail de longue haleine»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 38 lecture(s)

Dans cet entretien, Mohand Melizou, coach de l’US Soummam et l'un des artisans de l’accession, parle du parcours de l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Après cinq années à la tête de la barre technique, votre club se retrouve, enfin, en Régionale 2, un commentaire ?

Mohand Melizou : Comme vous venez de le souligner, après cinq années à la tête de la barre technique du club, le travail a fini par payer avec cette accession en Régionale 2. Lorsque la réussite vient couronner un travail de longue haleine, on ne peut qu'être satisfait. Car après tout, j'ai souffert durant plusieurs années pour atteindre cet objectif. Maintenant, Dieu merci, j'ai accompli ma mission et je suis très satisfait. C'est fabuleux et pour moi et pour toute la famille sportive de l’USS. Je pense, en toute sincérité, que notre consécration est amplement méritée, au vu des sacrifices consentis par tout un groupe.

Toutefois, cette accession ne fut pas une sinécure…

J'avoue que cela n'a pas été simple à réaliser dans ce championnat de division Honneur de Béjaïa, où le niveau est assez relevé, notamment avec la présence de solides formations, à l'instar du SRB Tazmalt, le SS Sidi-Aïch et le RC Seddouk. La bataille a été serrée surtout lors de la phase retour. La concurrence était assez rude, je peux dire que notre formation a été à la hauteur des espérances. Nous avons su comment gérer cette situation en notre faveur.

Quel est le secret de votre réussite cette saison ?

Cette consécration est le fruit d’un travail acharné et du sérieux qui a caractérisé tout l’entourage de ce petit club, où chacun n’a ménagé aucun effort, pour apporter le soutien nécessaire, tant moral que financier, selon les moyens de chacun. Nous avons réussi une saison exceptionnelle, en étant au-dessus du lot, et en dominant le groupe, comme en témoignent les chiffres. Je félicite les joueurs qui ont donné, tout au long de la saison, le meilleur d’eux-mêmes en arrachant cette accession.

Sincèrement, vous avez cru en cette accession ?

Je vous le répète encore une fois, ça n'a pas été facile, mais il ne faut pas oublier qu'on était leader depuis le début du championnat et cela veut tout dire.

Justement, à quel moment avez-vous senti que l’USS allait accéder ?

Après notre victoire face à Oued Ghir lors de la 27e journée, où, on avait pris 6 longueurs d’avance sur notre concurrent direct, le SRBT - qui était exempt lors de cette journée - on a fait match nul chez ce dernier la semaine d’après. C’est là ou j'ai eu l'intime conviction que notre destin était entre nos mains.

Cette accession a-t-elle été votre objectif dès l'entame de la saison ?

Évidemment ! On avait un bon groupe de joueurs formés de jeunes éléments pétris de qualités et encadrés par quelques éléments chevronnés et rompus à ce genre de défi. On a réalisé un début de championnat acceptable, même si on a raté quelques sorties. Mais au fil des rencontres, et surtout après notre retour en force au début de la phase retour, on commençait à y croire, surtout les joueurs qui étaient tous animés d'une grande envie de poursuivre sur leur belle dynamique de victoires. Toute l'équipe s'est montrée solidaire, les résultats ont suivi et le rêve était permis. Il faut dire aussi que l'esprit d'équipe a permis à chacun d'accomplir son travail convenablement, et au bout, c’était la consécration.

Comment entrevoyez-vous maintenant l’avenir en Régionale 2 ?

Ce sera une autre paire de manche. Le niveau est beaucoup plus relevé et il faudra redoubler d’efforts, pour tenter d’assurer un maintien d’abord, avant de penser à autre chose. Nous sommes dans l’obligation de renforcer l’effectif et de débuter la préparation assez tôt, pour être dans les parfaites conditions physiques et techniques dès le début du championnat.

Un dernier mot pour conclure ?

Je souhaite que tout l’entourage du club préserve cet acquis en continuant de faire en sorte que cette accession ne soit qu’une étape. Il faudra se mobiliser davantage, pour réaliser d’autres objectifs et avoir toujours de l’ambition, car quand on veut, on peut. Je dédie cette accession à toute la famille Melizou et à toute la famille sportive de l’US Soummam ainsi qu’au quartier d’Ighil Ouazzoug, qu’on souhaite représenter dignement la saison prochaine en Régionale 2. Ceci sans omettre de remercier le journal La Dépêche de Kabylie, pour le travail qu'il fait et tout l'intérêt qu'il accorde aux équipes des divisions inférieures. Je souhaite de tout cœur que la saison prochaine sera encore meilleure.

Entretien réalisé par Samy H.