«Je veux m’imposer en équipe A»

Auteur d’une fin de saison remarquable avec l’équipe première de la JSMB, alors qu’il appartient encore à la catégorie U20 du club, le jeune attaquant Fouad Ghanem a tout l’avenir devant lui. L’enfant de Timezrit, qui a inscrit deux buts décisifs avec les séniors, ne cache pas son désir de s’imposer en équipe A, en qualité de titulaire à part entière. Et la récente décision de la direction du club de promouvoir nombre de jeunes du cru en équipe sénior, dès la saison prochaine, pourrait constituer une belle aubaine pour lui, ainsi que Boughanem, Hamouche, Ayad, Mahmoudi, Bitraoui et autres, afin de s’affirmer davantage en équipe A et gagner en expérience. À ce propos, Ghanem dira notamment : «Même si la direction ne m’a rien signifié jusque-là, mais sachez que je suis prêt à signer pour un long bail chez mon club de toujours, où je ne manque d’ailleurs de rien. Mieux, je ne vous cache pas que mon souhait actuel est celui de m’imposer vite en catégorie senior. Je suis de nature ambitieuse et je suis conscient que cela s’acquiert aussi avec des sacrifices. Toutefois, mon seul désir reste celui d’arracher une place de titulaire par le travail mais, comme on dit, toute peine mérite salaire. De ce fait, je voudrais seulement que la direction du club songe à augmenter mon salaire». Au sujet de ses supposés contacts avec les équipes réserves de Sedan et Guingan, Ghanem s’est contenté de répondre : «Pour l’heure, il n’y a rien de concret».

Ziaya et Kab

proposés Depuis quelques temps et avant même la nomination officielle du nouvel entraîneur de la JSMB, Mounir Zeghdoud, des noms de joueurs, susceptibles de porter les couleurs du club la saison prochaine, lui parviennent de la part de certains agents et autres intermédiaires. C’est ainsi que l’on apprendra, d’une source crédible, que les attaquants Abdelmalek Ziaya (ASMO) et Ali Kab (ABS Boussaâda) figureraient, déjà, sur la liste des éléments les plus convoités par les Béjaouis. Pour sa part, l’ex-coach de l’USB, qui a affirmé dernièrement qu’il dispose d’une liste de joueurs à proposer à la direction, refuse de dévoiler quoi que ce soit et promet, toutefois, que les «choses sérieuses commenceront après la fête de l’Aïd». À ce propos, il fait savoir : «Personnellement, j’ai une idée précise sur les besoins de toute l’équipe, dont les trois compartiments devraient être renforcés. Cela dit, il nous faudrait un recrutement bien étudié et non quantitatif, pour pouvoir faire face à la dure concurrence des autres prétendants à l’accession. C’est de cette manière seulement qu’on pourrait atteindre tous nos objectifs.»

B Ouari.