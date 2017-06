Les Belouizdadis tiennent leur 10e finale

Par DDK | Il ya 42 minutes | 42 lecture(s)

Le premier finaliste de la coupe d’Algérie, édition 2017, est désormais connu. Il s’agit du CR Belouizdad qui s’est qualifié, avant-hier, aux dépens de la coriace formation de l’USM Bel Abbes. Une qualification qui permet aux Belouizdadis de sauver leur saison et de s’assurer une participation en coupe de la CAF quel que soit le résultat de la finale et un chèque d’au moins 5 milliards de centimes. L’équipe, qui a réalisé un parcours en dents de scie et qui ne s’est mise à l’abri de la relégation que lors des ultimes journées, a donc réussi à se qualifier face aux Scorpions de Bel Abbes qui n’ont pas à rougir de leur élimination. Il est vrai que sur l’ensemble du match, le Chabab a dominé son adversaire, mais il a fallu attendre la série des tirs aux buts pour voir les camarades de Lamhene se libérer, suite au ratage d’un deuxième tir de suite des Relizanais. C’est dire que les hommes de Badou Zaki ont trimé avant de triompher et de libérer leur public tenu en haleine pendant plus de 120 minutes. Les Rouge et Blanc apprécient d’autant plus cette qualification en finale de Dame Coupe qu’elle les fuit depuis 2009, soit une disette de sept longues années. Les camarades de Sid Ali Yahia Cherif, qui auront à affronter le vainqueur de la seconde demi-finale qui opposera, samedi, le MCA à l’ESS, se disent d’ores et déjà déterminés à se battre de toutes leurs forces pour sortir vainqueurs et brandir à nouveau ce fameux trophée tant désiré au sein de la maison du Chabab qui en compte déjà six coupes.

S. K.