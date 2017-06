Le MC Alger proche de la qualification

Par DDK | Il ya 42 minutes | 30 lecture(s)

Le Mouloudia d’Alger est sur la voie royale pour valider son ticket aux ¼ de finale de la coupe de la CAF. Avant-hier soir au stade olympique du 5 juillet, les poulains de Kamel Mouassa n’ont pas raté l’occasion de s’offrir la formation de Mbabane Swallows, en s’imposant sur le score de deux buts à un, dans le cadre de la 4e journée de la phase des poules de la coupe de la CAF. Les Algérois sont intraitables à domicile dans cette compétition, parvenant ainsi à prendre option pour la qualification aux ¼ de finale. Grâce à un doublé de Nekkache (4’ et 28’), avant que les visiteurs ne réduisent la marque à la 73’ par l’entremise de Ndlovu, les coéquipiers de Chaouchi ont pris les commandes du groupe B avec deux points d’avance sur le CS Sfax qui devait donner la réplique au Platinum Stars hier en Afrique du Sud. Les partenaires de Faouzi Chaouchi sont bien partis pour valider leur ticket au prochain tour de cette compétition, avec leurs voisins tunisiens du CS Sfax et ça peut se faire dès la 5e et avant dernière journée de cette phase des groups. Maintenant, place au match de la demi-finale de la coupe d’Algérie prévue ce samedi au stade Omar Hamadi de Bologhine face au champion d’Algérie, l’ES Sétif. Un match qui revêt d’une grande importance aux Mouloudéens qui veulent aller en finale et défendre leur titre. À la fin de la rencontre face à Mbabane, le coach du MCA Kamel Mouassa a déclaré : «Cette victoire face à une bonne équipe, notamment en milieu et en attaque, nous permet de mettre un pied en quarts de finale. On doit vite tourner la page de la Coupe de la CAF et se préparer pour le match de samedi prochain face à l’ES Sétif. On veut le gagner pour aller en finale et défendre notre titre dans cette épreuve». Les yeux seront, donc, braqués samedi sur le stade de Bologhine, avec au menu ce choc des ½ finales entre le MCA et l’ESS.

A. M.