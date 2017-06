Rahmani libéré

Par DDK | Il ya 43 minutes | 52 lecture(s)

Le conflit opposant la direction du MOB et le gardien Chamssedine Rahmani a connu son épilogue avant-hier.

En effet, les deux parties ont, finalement, trouvé un terrain d’entente. Ainsi, afin d’avoir sa lettre de libération, Rahmani a accepté de céder la somme de 680 millions, synonyme des mensualités impayées jusqu’à la fin du championnat. Joint après le dénouement de l’affaire, Rahmani, tout en à remercier les supporters du MOB, déclare : «Je remercie beaucoup les supporters du MOB qui m’ont soutenu tout au long des années que j’ai passées au club. C’est grâce au MO Béjaïa que je suis devenu ce que je suis aujourd’hui. Donc, vivement une accession la saison prochaine, car la place du MOB est en ligue 1». A signaler que Chamssedine Rahmani est très convoité par des clubs huppés de la ligue 1, à l’image de la JSK, l’ESS, la JSS, le CRB et le NAHD. Et d’après les dernières infos, l’enfant d’Annaba serait très proche des Sang et Or algérois.

Le verdict de la CRL rendu aujourd’hui

Après le règlement à l’amiable de l’affaire de Rahmani, la CRL rendra public aujourd’hui son verdict concernant les autres joueurs ayant déposé leurs contrats. Il s’agit de Salhi, Bencherifa, Lakhdari, Khadir, Bentayeb et Messaadia. D’après certaines sources proches de la direction du MOB, le club aura gain de cause après avoir payé la grande partie de l’argent demandé par ces joueurs.

Rezki prend son temps pour désigner le futur coach

Après l’échec des négociations avec Bira, Ighil et Bouakaz, le président Rezki veut prendre le temps qu’il faut, histoire de ne pas tomber dans la précipitation, pour choisir le coach qui convient à la politique du club. L’on apprendra que les contacts sont toujours en cours avec 4 entraîneurs. Il s’agirait de Khdoua, Neghiz, Aït Abdelmalek et Osmane.

