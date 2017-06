Loin des espérances

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

L'équipe phare n’Ath Mansour, l’olympique d’Akfadou en l'occurrence, club évoluant en division pré-honneur de la ligue de football de la wilaya de Bejaïa, a bouclé le championnat à la cinquième place au classement général. Alors que tout portait à croire qu’elle était bien en place pour réussir un beau parcours, l’OCA a été tout bonnement l’une des déceptions de son groupe. Pourtant, l’entame du championnat, mené tambour battant par les poulains de Hanafi Atmani, a confirmé les pronostics des connaisseurs, qui donnait, alors, l’équipe comme un potentiel candidat au sacre. En effet, au fur et à mesure que les matchs avançaient, les hommes de Belkacem Irid donnaient déjà cette impression de bien vouloir se faire une place au soleil, en alignant de bons résultats à la grande joie de leurs supporters qui commençaient à croire réellement aux chances de leur formation. Cependant, cette embellie des résultats, durant toute la première moitié du championnat, allait connaître un arrêt durant la phase retour. Une deuxième phase durant laquelle les revers s’accumulèrent, au point de voir les représentants d’Akfadou ne plus faire partie des équipes en course pour le titre : bien loin de ce qui était attendu par les observateurs qui pronostiquaient un bien meilleur résultat au tout début de saison. Au fait, pour une minorité de supporters, qui se compte sur le bout des doigts, le parcours de l’OCA cette saison aura été honorable. Cet avis n'est, cependant, pas partagé par la majorité des amoureux des Verts, notamment les connaisseurs. Ils estiment que l’OCA a raté complètement sa saison du moment que les dirigeants ont fixé l'accession comme objectif principal. Ce ratage est mis sur le compte du mauvais recrutement et les difficultés financières, en sus d’un stade en piteux état. Avec un effectif, certes, plein de talents et d’énergie mais manquant d’expérience, les gars d’Akfadou n’ont opposé que leur bonne volonté. A la fin du championnat, l’OCA totalisait 25 points pour 8 victoires, 1 nul et 7 défaites. L'attaque a secoué 24 fois les filets adverses, alors que sa défense a encaissé 23 buts. Il faut dire que le bilan comptable aurait été meilleur si l’équipe n’avait pas laissé échapper trop de points à domicile, amplifiant les regrets chez les supporters qui aspirent, désormais, que leur favori réalise leur rêve la saison prochaine, sachant que le potentiel et la pâte existent, à condition que le volet financier soit au rendez-vous.

Samy H.