C’était grandiose !

Par DDK | Il ya 33 minutes | 61 lecture(s)

L’ancien libero international de charme de la JSK, Rachid Adghigh, a été honoré, mercredi dernier, lors d’une grandiose cérémonie, à la hauteur d’un joueur qui a marqué de son empreinte la balle ronde nationale.

C’est dans une Salle omnisports du 1ernovembre, pleine à craquer, que la cérémonie en hommage au kaiser algérien a eu lieu. Un événement rehaussé par la présence du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, du président de l’APW, du président de l’Amicale des anciens internationaux de football, Ali Fergani, et d’une pléiade d’autres personnalités de tous bord qui ont tenu à être présentes à ce vibrant hommage. Les anciens entraîneurs, dirigeants, ex-coéquipiers du joueur et anciens internationaux étaient nombreux à prendre part à ce bel hommage. Parmi ces nombreuses figures emblématiques, l’on peut citer les Khalef, Sadi, Maouche, Djilali Iratni, Saïd Kopa, Kouffi, Iboud, Amara, Abdeslam, Menad, Berroudji, Megharia, Haffaf, Medane, Kadri, Mustapha Rafaie (c’est lui qui a retracé la biographie d’Adghigh)… L’ancien Maestro kabyle du Jumbo Jet a eu droit à une série de témoignages émouvants de la part de Fergani, Khalef, Iboud… au cours de cette belle soirée ramadanesque durant laquelle tous les présents ont assisté à un récital de chansons, une projection de photos, des exhibitions aérobic, de la danse kabyle et des sports de combat… Le libéro de charme du Jumbo Jet, accompagné de ses enfants, a eu aussi droit à des récompenses de la part du wali de Tizi-Ouzou, de l’AAIFB, du Forum des chefs d'entreprises (FCE) de Tizi-Ouzou, de la Ligue de football de la wilaya, de l’APC, du CR Tizi-Ouzou, et même de l’ancien vice-président de la JSK, Djilali Iratni, et d’autres. Des remises de reconnaissance chaleureusement applaudies par une forte assistance qui a fortement apprécié ce geste envers un sportif qui a marqué l’Histoire du football kabyle en particulier, et algérien en général. La cérémonie a été clôturée vers une heure du matin dans un climat d’allégresse sur fond musical chaâbi.

Salem Klari