«Je suis très ému par autant de considération à mon égard. Aujourd’hui, je me sens renaître. Je tiens à remercier les organisateurs de cet hommage ainsi que tous ceux qui ont tenu à y participer : entraîneurs, dirigeants, anciens joueurs, pour partager ce moment fort. Je remercie aussi le public qui était présent en grand nombre. Cette rencontre d’aujourd’hui a été aussi l’occasion de retrouver d’anciens coéquipiers et camarades que l’on ne voit pas assez souvent. C’est une soirée émouvante qui me replonge dans les anciens souvenirs et moments forts des années d’or que j’ai passées que ce soit à la JSK, qu’en équipe nationale. C’est vraiment merveilleux de revoir les anciens joueurs, entraîneurs et dirigeants avec lesquels j’ai partagé des moments d’allégresse inoubliables. Merci à tous».

S. K.