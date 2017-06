«Rachid, c’était l’assurance»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 71 lecture(s)

«Rachid était un joueur complet. Il est connu pour ses qualités morales et sportives. Il a fait preuve d’une grande intelligence sur le terrain. Tout gardien de but aimerait un Adghigh. C’était l’assurance et rares étaient les attaquants qui arrivaient à prendre le dessus sur lui. Rachid a remporté une Ligue des Champions d’Afrique à l’âge de 20 ans. C’est une performance qui n’est pas à la portée du premier venu. Il a derrière lui un riche palmarès, notamment avec le Jumbo Jet. Il a gagné de nombreux titres et sans cette méchante blessure, qu’il avait contractée en équipe nationale, il aurait donné une plus grande dimension à sa carrière. Adghigh restera l’un des meilleurs Canaris de tous les temps. Des joueurs de la trempe de Rachid ne courent pas les rues aujourd’hui».

S. K.