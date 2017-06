Par DDK | Il ya 33 minutes | 77 lecture(s)

«C’est un bel hommage et Rachid le mérite bien .C’est un joueur exemplaire que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je tiens à remercier l’Amicale des anciens internationaux, pour ce genre d’initiative qui doit impliquer tout le monde, notamment les autorités locales, comme c’est le cas aujourd’hui à Tizi-Ouzou. Les anciens joueurs internationaux, qui ont servi le football algérien, ne doivent pas se sentir marginalisés, ou abandonnés. Ils doivent avoir droit à la reconnaissance et la considération. Les clubs doivent suivre l’exemple de l’Amicale des anciens joueurs, ce qui ne se fait, malheureusement, pas actuellement. J’espère qu’ils vont pendre conscience et se dire que le moment est venu, pour prendre part de manière active à cette lutte contre l’oubli».

S. K.