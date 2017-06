Un parcours mi-figue, mi-raisin

Par DDK | Il ya 32 minutes | 66 lecture(s)

La formation de Gouraya a clôturé la saison par une défaite au stade Saïd Bourouba de Bouira face au MCB, pour le compte de l'ultime journée du championnat de Régionale 1 (groupe A). Ce résultat illustre parfaitement son parcours un peu terne durant toute la saison qui vient de s’écouler. L'heure est, donc, au bilan et, de prime abord, l'on peut considérer que le club cher à Saïd Bouchefa a, contre vents et marées, réalisé l'essentiel en assurant son maintien. Dès lors, on peut dire que cette formation a relevé son pari car, au départ, l'objectif tracé n'était autre que le maintien et rien d'autre, vu la crise financière qui secouait le club au début de l'exercice 2016-2017. Un objectif réalisé honorablement quand on analyse de près le parcours des protégés de Boualem Redjradj qui ont, tout de même, réussi à finir la saison au onzième rang, loin de la zone des turbulences. Une bonne et confortable position dans le ventre mou du classement qui aurait, néanmoins, pu être meilleure, si les camarades de Hamou Chabane n'avaient pas laissé filer des points précieux à domicile. A noter que sur les trente matchs joués, les coéquipiers du buteur Benziane Toufik en ont en gagné 11, fait 7 fois match nul et concédé 12 défaites. Les supporters locaux, bien que satisfaits du maintien de leur équipe, estiment que Gouraya a réalisé une saison mi-figue mi-raisin car, selon eux, le club phare de Béjaïa aurait facilement joué les premiers rôles, exprimant, par la même occasion, des regrets concernant les ratages à domicile. Si les joueurs et le staff technique ont fait de leur mieux pour propulser l'équipe vers le haut du tableau, ils ont été, cependant, confrontés à diverses contraintes, à l’image du problème financier qui a influé négativement sur le moral des joueurs.

Samy H.