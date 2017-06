Qui affrontera le CRB en finale ?

Par DDK | Il ya 33 minutes | 83 lecture(s)

Le stade Omar Hamadi de Bologhine sera le théâtre d’une chaude empoignade, ce soir à partir de 22h30, entrant dans le cadre de la deuxième demi-finale de dame coupe. Le vainqueur de la dernière édition, le MC Alger, dauphin en championnat et presque qualifié aux ¼ de finale de la coupe de la CAF, a le vent en poupe et affrontera le champion d’Algérie, l’ES Sétif, avec tous ses atouts. Mais les Sétifiens, de leur côté, ne comptent pas se contenter du titre de champion et visent le doublé cette saison. Un match entre deux équipes qui carburent à plein régime cette saison. Les Mouloudéens visent une qualification en finale et pourquoi pas préserver leur trophée, mais les gars d’Aïn Fouara sont décidés à se frayer une place en finale aux côtés du CRB, premier qualifié avec sa victoire aux tirs au but contre l’USMBA, mardi dernier. Alors qui du MCA ou de l’ESS affrontera le CR Belouizdad en finale ? On le saura ce soir au stade Bologhine au coup de sifflet final de l’arbitre.

A. M.