L’USMA prend les commandes

Par DDK | Il ya 32 minutes | 65 lecture(s)

L’USM Alger a pris les commandes du groupe B, après sa victoire sur le score de 2 à 0 mercredi passé, face au représentant du football égyptien, le Zamalek. Les poulains de Paul Put ont réussi une belle prestation avec deux jolis buts de Bellahcen (44’) et Meziane (87’). Les Usmsites sont bien partis pour valider leur qualification aux ¼ de finale de la ligue des champions d’Afrique. Avec un total de 7 points dans leur compte, les coéquipiers de Chafai pointent à la première place aux côtés d’Al Ahli Tripoli, vainqueur 4 à 2 face au Caps United de l’Afrique du Sud et avec deux longueurs d’avance sur les Egyptiens du Zamalek. La prochaine sortie face aux Libyens d’Al Ahli, prévue vendredi prochain (30 juin) au stade Taib Mehiri de Sfax (Tunisie), sera déterminante et les Usmistes pourront valider leur qualification en cas de succès.

A. M.