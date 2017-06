«Une accession amplement méritée»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 34 lecture(s)

Il est, sans conteste, pour beaucoup dans l’accession ou plutôt le retour de son équipe, l’US Auzia, en division Régionale 2. Lui, c’est l’entraîneur Zine Mohamed qui revient dans cet entretien sur cette montée au terme d’une saison où la concurrence a été sans merci.

La Dépêche de Kabylie : Félicitations pour cette accession, la seconde que vous réalisez à la tête de l’équipe, comment était le parcours de l’équipe durant la saison qui vient de s’achever ?

Zine Mohamed : Avant tout propos, l’USA est mon équipe de toujours. Comme tous les fans de l’équipe, sa rétrogradation en division de wilaya, lors de la saison 2015/2016, m’a beaucoup touché, même si je n’étais plus à la tête de la barre technique de l’équipe que j’avais quittée pour rejoindre le CR Thameur. Après des contacts avec les responsables du club, j’ai décidé de reprendre du service avec ce club et recommencer à zéro. Il faut dire que la saison n’était pas de tout repos, surtout que nous avons eu en face deux équipes ayant connu le même sort que nous, en l’occurrence le CR Thameur et la JS Bouaklane, qui cherchaient, coûte que coûte, à retrouver la division régionale. Il y avait aussi d’autres très bonnes équipes, à l’instar de l’OC Adjiba qui nous a pas lâchés notamment durant la phase retour. Heureusement pour nous, nous avons su comment tenir le coup et résister à la pression des poursuivants, en terminant avec 8 points d’avance sur notre concurrent et rival direct, l’OC Adjiba. Nous avons réussi un très bon parcours, en remportant 20 sur les 24 rencontres disputées. On n’a enregistré que deux matchs nuls et autant de défaites. Nous avons, également, terminé le championnat avec les meilleures attaque (64 buts inscrits) et défense (9 buts encaissés).

Comment évaluez-vous, justement, le niveau du championnat de cette année ?

Sincèrement, le niveau de jeu s’est beaucoup amélioré, preuve que les clubs travaillent davantage. Il y a de la qualité dans le jeu et la progression remarquable. La phase aller était très difficile : pas moins de six équipes occupaient le peloton de tête. D’ailleurs, c’est le DRB Kadiria qui a terminé champion d’hiver. Mais il faut dire que c’est le facteur expérience qui a prévalu, puisque, au fur et à mesure que le championnat avançait, les équipes n’ont pas réussi à maintenir la même cadence, à l’exception de l’OC Adjiba, qui constituait une véritable menace directe pour nous, en guettant le moindre faux pas. Je tiens à féliciter vivement les joueurs pour y avoir cru jusqu’au bout, malgré le manque de moyens. Le staff dirigeant, à l’instar du président du club, ont fourni beaucoup d’efforts, pour essayer de trouver les ressources nécessaires afin de faire avancer l’équipe. Ça n’a pas été de tout repos, d’autant que l’équipe ne disposait pas de moyens financiers. D’ailleurs, à ce jour, ni moi, ni aucun autre joueur n’a encore perçu d’indemnités.

Votre avenir à la barre technique du club ?

Depuis le dernier match, il n y avait aucun contact ou rencontre entre dirigeants et joueurs, nous n’avons même pas discuté du compte rendu technique de la saison. C’est le stand-by total. Je n’ai pas encore rencontré les dirigeants du club, pour discuter de mon avenir à la barre technique de l’équipe. Même chose côté joueurs. On ne sait même pas quels sont les éléments qui resteront avec l’équipe, et qui la quitteront. Il n y a rien d’officiel à ce jour. Il faut attendre la fin du mois sacré.

Entretien réalisé par M’hena A.