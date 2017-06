Exhibitions et démonstrations au menu

Par DDK | Il ya 16 minutes | 35 lecture(s)

Comme c’était le cas ces dernières années, la DJS de Tizi-Ouzou a organisé, jeudi soir, à l’occasion du 27e jour du mois sacré, la Nuit des arts martiaux, au niveau de la salle OMS du stade du 1er Novembre. Une aubaine pour le grand public de découvrir les meilleurs facettes des arts martiaux à travers des exhibitions et des démonstrations, présentées par des athlètes de différentes associations de la wilaya. Pour la soirée de jeudi, plus d’une dizaine d’associations ont pris part à cette manifestation. L’on peut citer l’US Kemouda (Karaté-do), le Sporting club de Fréha (Vovinam viet vo dao), Assirem Iflissen (Vo Vietnam), Wushu d’Abizar (Kung fu) Khedim Oran (Show line et Hap Kido), le Club Omnisport de Bouzaguene (Karaté-do), le Gymnastique sport club de Tizi-Ouzou (Aérobic), Akhalaf Maâtkas (Vo vietnam), Amazigh Tizi Gheniff (Full contact) et le Boxing club d’Azazga. Le public, très nombreux à assister cet événement, a fortement apprécié le spectacle. Il ne s’est d’ailleurs pas privé d’applaudir chacune des délégations qui passaient sur le tatami. Nombreuses étaient les démonstrations qui soulevaient un tonnerre d’applaudissement des présents. Force est de constater aujourd’hui que la pratique des arts martiaux, bien ancrée dans la wilaya, attire de plus en plus d’adeptes. Les nombreux titres remportés, que ce soit au niveau national qu’international par des athlètes issus des associations de la wilaya, ont donné plus de dimension au sport de combat en Kabylie. Le nombre de licenciés recensés, qui est assez important, dénote de l’évolution de la pratique des arts martiaux dans la wilaya. ‘’Cet engouement que suscite cette pratique sportive doit être encouragé et accompagné par un minimum de moyens. Dans ce registre, les autorités locales doivent s’impliquer davantage, car il y va de l’épanouissement de la force juvénile pleine d’énergie et avide de s’exprimer’’, estime un athlète pratiquant le Vo Vietnam.

S. K.