«J’attends un contact direct avec la direction»

Par DDK | Il ya 16 minutes | 49 lecture(s)

Contacté hier pour en savoir plus au sujet de son éventuel retour à la JSK, l’entraîneur du club marocain de l’OC Khouribga confirme les contacts avec la direction kabyle via des intermédiaires.

«Il y a eu des pourparlers avec certains proches de la direction du club, mais pour le moment il n’y a rien de concret. En tous les cas, je rentre au pays le 2 juillet prochain et on verra tout cela sur place. Mais on ne peut considérer qu’il y a contact officiel tant que ce ne sont pas des dirigeants en poste qui m’appellent», dira Ait Djoudi qui a indiqué qu’il n’est pas contre son retour à la barre technique du club : «Si la direction maintient les contacts et tient à mon retour, je ne pourrais pas tourner le dos à la JSK», déclarera-t-il. Une déclaration qui sonne comme un accord tacite d’Ait Djoudi. Un retour qui ne sera que bénéfique pour le club le plus titré du pays qui a besoin de ses enfants pour retrouver son lustre d’antan. Les fans de la JSK ne peuvent que s’en réjouir de voir Ait Djoudi de nouveau aux commandes de la barre technique des Canaris, lui qui jouit d’une grande estime par tous les amoureux des Jaune et Vert. Les résultats probants obtenus lors de ses passages à la tête des Canaris témoignent de sa capacité à tirer le club vers le haut.

S. K.