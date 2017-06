«Je reste pour le challenge de l’accession»

Par DDK | Il ya 16 minutes | 40 lecture(s)

Auteur d’une saison honorable, meilleur buteur de son équipe (9 réalisations à son actif), Hamza Ouanes fut l’une des satisfactions de la JSMB durant la saison écoulée.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos nouvelles ?

H. Ouanes : Hamdoullah, tout va bien. Cette période de repos m’a permis de souffler après une saison harassante avec mon équipe. Je passe aussi beaucoup de temps avec la famille et les amis dans ma ville natale en attendant de reprendre le travail.

Le président Tiab vous a reçu jeudi dernier dans son bureau. Que vous êtes-vous dit ?

Il m’a demandé tout simplement si j’étais chaud pour aller au bout de mon contrat et j’ai répondu par l’affirmative en dépit des offres que j’ai reçues d’autres clubs. Il faut dire que le président a été correct avec moi car, il m’a fait aussi part de sa volonté de bâtir une équipe conquérante pour la saison prochaine capable de jouer les premiers rôles en championnat. C’est un challenge qui m’intéresse au plus haut point avec ce club qui mérite largement sa place en ligue 1. Cela dit, nous avons loupé in extrémis notre objectif d’accession en raison des jeux de coulisses de fin de saison qui nous ont été fatals, même si, il est vrai, nous avions perdu beaucoup de points chez nous. Désormais, il va falloir tirer les enseignements nécessaires de notre échec pour repartir sur du solide.

Un message à vos supporters ?

Je leur dis Saha ftourkoum et aidkoum moubarak. Je leur donne rendez-vous pour la saison prochaine pour travailler la main dans la main afin de réaliser tous ensemble l’objectif d’accession qui nous tient à cœur. Nous ferons tout notre possible pour réaliser cet objectif et redonner à la JSMB sa vraie place, parmi les grands de l’élite. Je crois qu’il est temps pour la JSMB de retrouver la Ligue 1 professionnelle.

Propos recueillis par B Ouari.