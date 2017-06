Du nouveau pour la saison 2017-2018

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La Fédération algérienne de football (FAF) a rendu publique, samedi dernier sur son site internet, les dispositions réglementaires du championnat amateur pour la saison 2017-2018.

Calendrier des championnats

À cet effet, les dates de reprise des différents championnats ont été fixées. Le coup d’envoi de la Division nationale amateur sera donné le 8 septembre, alors que la première journée de l’Inter-régions est prévue le 15 du même mois, celle de la Division régionale 1 et 2 le 22 septembre et les divisions honneur et pré-honneur le 6 octobre prochain. Par ailleurs, des nouveautés ont été enregistrées dans le texte de la prochaine saison, comme annoncé par le bureau fédéral à l’issue de sa réunion du 24 mai dernier. les effectifs des clubs amateurs seront portés de 25 à 30, dont 5 joueurs âgés de 30 ans et plus et au moins 10 joueurs U23, afin de donner leur chance aux jeunes».

Dépôts des dossiers d’engagement

Les dossiers d’engagement complets doivent être déposés, contre accusé de réception, auprès des ligues : Clubs de la division nationale de football amateur et de la division inter-région au plus tard le 15 août 2017. Tout dépôt au-delà de cette date et le 31 août 2017 sera sanctionné par une amende de : Cinquante mille (50.000) dinars. Au-delà du 31 août 2017, aucun dossier ne sera accepté pour les divisions amateurs, inter-région, divisions régionales de football amateur, honneur et pré-honneur. Tout dépôt entre cette date et le 15 septembre 2017 sera sanctionné par une amende de : Trente mille (30.000) dinars.

La période d’enregistrement des licences

Le dernier changement apporté dans ce nouveau texte concerne la période d’enregistrement. Désormais, celle-ci diffère d’une division à une autre et est fixée comme suit : Du 01/07/2017 au 31/08/2017 ligue nationale amateur et ligue inter-région Du 15/07/2017 au 15/09/2017 ligues régionales football amateur, honneur et pré-honneur. Du 01/09/2017 au 31/12/2017 catégorie jeunes toutes divisions confondues. Toute demande de licence non respectée est sanctionnée comme suit : Trois mille (3 000) dinars pour les clubs DNA et inter région licence déposée entre le 15 et 31 août 2017. Mille (1 000) dinars pour les clubs division régionale. Licence déposée entre le 01/09 et le 15/09/2017, cinq cents (500) dinars pour les clubs division honneur et pré-honneur Licence déposée entre le 01/09 et le 15/09/2017.

Nombres de joueurs par club

Catégorie séniors

– Trente (30) joueurs amateurs au maximum dont, cinq (05) joueurs de plus de trente (30) ans, dix (10) joueurs de moins de vingt trois (23) ans.

Catégories de jeunes

Vingt (20) joueurs au minimum par catégorie et trente-cinq (35) joueurs au maximum, dont trois (03) gardiens de buts.

Catégories d’équipes à engager obligatoirement

Clubs des divisions nationales amateur

– Une équipe sénior : joueurs nés avant le 1er janvier 1999

– Une équipe U-19 : joueurs nés en 1999 - 2000.

– Une équipe U-17 : joueurs nés en 2001.

– Une équipe U-16 : joueurs nés en 2002.

– Une équipe U-15 : joueurs nés en 2003.

– Une équipe U-14 : joueurs nés en 2004.

Clubs des divisions Inter-Régions, Régionales

– Une équipe sénior : joueurs nés avant le 1er janvier 1999

– Une équipe U-19 : joueurs nés en 1999 - 2000.

– Une équipe U-17 : joueurs nés en 2001 - 2002.

– Une équipe U-15 : joueurs nés en 2003.

– Une équipe U-14 : joueurs nés en 2004.

Clubs des divisions honneur et pré-honneur

– Une équipe sénior : joueurs nés avant le 1er janvier 1999

– Une équipe U-19 : joueurs nés en 1999 - 2000.

– Une équipe U-17 : joueurs nés en 2001 - 2002.

– Une équipe U-15 : joueurs nés en 2003 - 2004.

Frais d’engagement

Dans ce nouveau texte réglementaire, il y a lieu de signaler la hausse des frais d’engagement :

– Division Nationale Amateur : Un million cinq cent mille (1 500 000,00) dinars.

– Division Inter-régions : Un million (1 000 000,00) dinars.

– Divisions Régionales 1 et 2 : Huit cent mille dinars (800 000,00) dinars.

– Divisions Honneur et pré-honneur : Quatre cent mille (400 000,00) dinars.

Coupe d’Algérie

Contrairement aux années précédentes, avec les nouvelles dispositions, tous les clubs de football amateur doivent obligatoirement participer à la compétition de la Coupe d’Algérie, conformément au calendrier arrêté par leurs Ligues respectives. Ces dispositions sont amendées par le Bureau Fédéral en date du 24 mai 2017 et entrent immédiatement en vigueur.

Synthèse de Samy H.