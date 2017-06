«C’est aux supporters de trancher»

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Le président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, n’arrête pas de surprendre par ses sorties médiatiques. Encore une fois, le boss des Canaris s’est dit, dans une déclaration nuancée par une condition, prêt à céder sa place :«Je suis prêt à céder ma place s’il y a une personne compétente et honnête qui veut prendre la JSK. Dans le cas contraire, je suis et je serai toujours là, pour préserver les intérêts de la JSK. Je ne peux pas abandonner le club. Je sais qu’il y a des gens qui veulent le saboter, mais je ne les laisserai pas faire. Je serai toujours là pour les empêcher de nuire à la JSK», a asséné le président Hannachi qui évoquera aussi le problème du staff technique. Un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et qui continue de faire l’actualité dans l’entourage du club le plus titré du pays, notamment chez les amoureux des couleurs Jaune et Vert : «Concernant le problème de l’entraîneur, la balle est dans le camp de supporters. C’est à eux de voir ce qu’il y a de mieux à faire. S’ils veulent qu’on maintienne le staff actuel, on le fera, et s’ils décident de le changer, nous allons accéder à leur vœu», a révélé le chairman kabyle. Enfin, l’autre dossier chaud qui tient à cœur les supporters kabyles, c’est bien évidement le recrutement de l’intersaison. À ce propos, le boss de la JSK a tenu à rassurer tout le monde, en promettant de monter une grande équipe pour la saison prochaine : «Pour le recrutement, les choses avancent bien. Les gens qui veulent perturber la JSK doivent savoir que cette dernière aura une grande équipe la saison prochaine. Je leur demande seulement de nous laisser travailler et, par la suite, libre à eux de critiquer. Concernant le volet recrutement, nous travaillons dans la totale discrétion pour éviter les enchères des autres clubs. Encore une fois, je promets de monter une grande équipe qui aura fière allure la saison prochaine», a ajouté, entres autres, Hannachi.

S. Klari