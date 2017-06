«Neghiz signera ce mardi»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Joint au téléphone pour avoir plus de détails sur la venue du futur entraîneur du MOB, en l’occurrence Nabil Neghiz, le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, a donné certains éclaircissements à ce sujet.

La Dépêche de Kabylie : Comment se sont déroulées les négociations avec Nabil Neghiz ?

Mustaoha Rezki : Avant d’entamer les véritables négociations, nous avons exposé notre challenge sportif pour la saison prochaine à M. Neghiz qui nous a paru très intéressé. Et c’est à partir de là qu’il a nous a donné son accord de principe. On a expliqué à notre invité les grands axes de notre projet et il a accepté de prendre les destinées du MOB pour le prochain exercice sportif.

La signature du contrat est prévue pour quand ?

Neghiz sera à Béjaïa mardi (aujourd’hui, ndlr) pour signer son contrat, dont la durée sera déterminée lors d’une réunion qui précèdera sa signature.

Avez-vous discuté avec lui sur le volet recrutement ?

On n’a pas encore approfondi ce sujet , mais nous allons travailler en concertation. Nous avons une liste de joueurs à lui proposer et sur lesquels il donnera son avis. Il nous remettra, lui aussi, sa liste, pour avoir nos impressions. Nous allons essayer de monter une équipe à la hauteur des objectifs tracés.

Propos recueillis par Z. H.