Une initiative à rééditer

Dans le cadre du programme d’animation et d’activités sportives mis en place par la DJS de Bouira, la ligue communale des sports pour tous et de proximité de Sour El-Ghozlane a organisé, durant tout le mois sacré, un tournoi de football à 7 pour les U12.

Cette manifestation sportive qui s’est déroulée au niveau du Centre Sportif de Proximité de la ville, a vu la participation de pas moins de 24 équipes représentant les différents quartiers de la commune. Ce fut une belle opportunité pour les jeunes footballeurs en herbe qui se sont retrouvés quotidiennement, à partir de 18h00, au niveau de l’air de jeu du CSP, pour exhiber tout leur talent. La finale s’est déroulée mercredi dernier et a mis aux prises l’équipe du quartier 500 logts à celle de la cité LSP. La rencontre fut très disputée et s’est terminée sur le score de parité de 1 but partout. Il a fallu recourir à la séance des tirs aux buts pour départager les deux équipes. La chance a souri à l’équipe de la cité LSP qui remporta ainsi ce tournoi. Lors de la cérémonie de clôture, les responsables de la ligue présidée par Lokmane Nordine ont tenu à honorer d’anciens joueurs de l’Entente de Sour El Ghozlane, dont Mahfoud Amara, Nacer Hamza (Sardina), Toumiat Ahmed et Said Hattab (Tigana). Des cadeaux symboliques leur ont été offerts dans une ambiance bon-enfant, ainsi qu’aux deux finalistes. Par ailleurs, des distinctions et cadeaux ont été offerts aux joueurs qui se sont distingués lors dudit tournoi, à l’instar de Maazouz Yacine élu meilleur joueur, Amara Smail meilleur buteur et Ayache Mohamed meilleur gardien de but. Le prix du fair-play du tournoi a été remporté par l’équipe de l’association «B» qui a terminé à la quatrième place, juste derrière l’association «A».

M’Hena. A.