«Notre accession est méritée»

Dans cet entretien, le coach de la JSB Amizour, Abdelhakim Ouatmani, qui a réussi son pari en comptant uniquement sur les joueurs du cru, revient sur cette consécration.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après l'accession de votre équipe en division honneur après deux années ?

Abdelhakim Ouatmani : On ne peut qu'être satisfait après une telle réussite. L’objectif tracé à l’intersaison vient de se réaliser. En tous les cas, c'est une accession méritée au vu de la régularité, le travail et le sérieux qui ont caractérisé tout l’entourage du club, où chacun a apporté sa pierre, pour réaliser le rêve de la jeunesse de Boukhalfa. La JSBA ne mérite, sincèrement, pas d’évoluer en pré-honneur. Ma satisfaction est d'autant plus grande que tous les joueurs sont des éléments du cru, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 22 ans.

A qui revient le mérite ?

Sincèrement, le mérite de cette accession revient à l'ensemble des staffs technique et dirigeant, aux supporters et surtout aux joueurs, que je félicite encore une fois. Ces derniers ont fait preuve de sérénité et d'application sur le terrain, en donnant, tout au long de la saison, le meilleur d’eux-mêmes, pour arracher, au final, cette accession. Cette dernière est une réussite totale aussi bien pour moi que pour tout le groupe.

Surtout que cette accession ne s’est pas réalisée facilement, n’est-ce pas ?

Effectivement, ça n’a pas été une mince affaire, surtout qu’on était l’équipe à battre, étant leader. Certes, la première partie du parcours a été très satisfaisante, comme en témoignent les points d’écart sur nos poursuivants, mais il faut dire qu’on a vraiment sué lors de la phase retour et c’est tout à fait logique, puisque toutes les équipes voulaient notre peau. Mais c’était sans compter sur l’abnégation des joueurs qui ont été à la hauteur de leur mission. Je pense qu’on mérite largement cette consécration, même s’il y avait des formations chevronnées qui visaient le même objectif que nous, à l’image du CRB Aït R’Zine, le WA Felden, qui possède une bonne équipe, et l’OC Akfadou. Mais on a cru en nos chances et nos capacités et Dieu merci, les efforts fournis ne sont pas partis en vain.

Vous avez réalisé un excellent parcours…

Effectivement. Cette belle performance est due au parcours que nous avons réalisé depuis le début de l'exercice jusqu'à la fin de la saison. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, car on a réalisé 12 victoires, fait deux nuls et essuyé deux défaites en seize matchs. Aussi, on a terminé cet exercice sportif avec la meilleure attaque du groupe (40 buts inscrits) et défense (12 buts encaissés). L'accession a été notre principal objectif depuis le début et on l'a réussie, c'est le plus important pour nous.

Et si on parlait du volet financier ?

Figurez-vous que la JSBA souffre le martyre sur ce plan là. Si cette équipe avait connu deux rétrogradations de suite, de la régionale deux en honneur puis en pré-honneur, c’était à cause du manque de moyens financiers. Néanmoins, je tiens à remercier le président Benouaret Abderahmane, l’un des membres fondateurs du club, pour son apport matériel et psychologique. Je n’omettrai non plus de remercier le P/APC d’Amizour qui vient de nous octroyer 50 millions de centimes comme prime d’accession.

Allez-vous poursuivre votre mission à la JSBA ?

Laissez-moi juste le temps de savourer cette accession. Je n'ai encore rien décidé quant à mon avenir. Je veux profiter de ces quelques jours de repos pour récupérer et profiter de ma famille, après on verra. J’attends la rencontre avec la direction pour être fixé au sujet de mon avenir. Le plus important, c'est d'avoir réussi dans ma mission, le reste viendra par la suite.

On vous laisse le soin de conclure…

Je tiens à remercier le président Benouaret Ramtane et tous les membres du bureau, notamment Aït Henia Mabrouk, Daoudi Sofiane, Larabi Saadi, ainsi que les joueurs qui, tout en étant solidaires, se sont appliqués tout au long de la saison pour arracher cette accession, sans oublier les supporters qui ont joué leur rôle de douzième homme, car il faut dire que sans leur concours, toute réussite serait impossible. Enfin, je remercie tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à donner cette joie à nos jeunes. Je dédie cette accession à toute la population d’Amizour.

Entretien réalisé par Samy H.