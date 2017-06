La JSC Sidi Namane projette son retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

C’est officiel. Le club de la JSC Sidi Namane, qui a mis la clé sous le paillasson la saison écoulée faute de moyens financiers, reprendra service cette saison. C’est du moins ce qu’affirme le dirigeant Omar Herkati : «Oui, on a décidé de relancer le club et de l’engager pour la saison sportive 2017/2018. On ne peut rester les bras croisés et laisser les jeunes de la région de Sidi Namane livrés à eux-mêmes et aux dangers qui les guettent au quotidien. Je crois que plusieurs personnes partagent le même avis que moi». Et d’ajouter : «On va se réunir incessamment pour réactiver la machine et redémarrer sur de bonnes bases. La JSC Sidi Namane sera présente en championnat de wilaya cette saison». Une bonne nouvelle, donc, pour les amoureux de la balle ronde dans la région de Sidi Namane. La classe juvénile sera heureuse de reprendre service et de renouer avec la compétition officielle chaque week-end. D’après le même dirigeant, les choses vont s’accélérer dans les prochains jours et un appel sera lancé pour les jeunes désireux de défendre le maillot de la JSCSN de s’approcher de la direction. L’on apprendra que des contacts auraient même été entamés avec des joueurs seniors. Quant aux jeunes catégories, il y aura une sélection durant cet été au stade de Sidi Namane, pour choisir les meilleurs. Ce n’est donc qu’un retour aux sources pour cette formation qui a, pour rappel, enfanté de grands joueurs, qui se sont illustrés dans divers clubs de la wilaya et même en divisions supérieures.

Massi Boufatis