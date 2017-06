Aklil de l’USB pisté

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

La direction de la JSMB qui affiche clairement son intention de monter une équipe d’accession pour la saison prochaine, ne compte pas perdre encore du temps pour faire appliquer la feuille de route déjà tracée depuis le début du mois. Ainsi, après avoir réglé la question du staff technique avec la nomination de Mounir Zeghdoud en sa qualité d’entraîneur en chef et la régularisation partielle des arriérés de salaires des joueurs, voilà venu le temps de se lancer à la recherche d’éléments susceptibles de donner un plus à l’équipe dans la perspective de la saison prochaine. Une opération qui sera menée conjointement avec l’ex-coach de l’US Biskra, Mounir Zeghdoud et le manager général, Karim Doudane. Ainsi, nous apprenons d’une source digne de foi que le défenseur de l’US Biskra, Nazim Aklil, se trouvant en fin de contrat avec le nouveau promu, serait déjà pisté par les Béjaouis qui voudraient l’avoir dans leur effectif dès cet été. L’ex-international U20 de la formation des Zibans qui a avoué à l’un de ses proches tout l’intérêt que lui portent les responsables de la JSMB, a révélé notamment que des clubs de ligue 1, comme le NAHD, l’auraient déjà sollicité pour l’engager dans leurs effectifs mais sans exclure également le nom de la JSMB qui serait intéressée par le profil du joueur. En tout cas, une chose est certaine, le nouvel entraîneur des Vert et Rouge, Mounir Zeghdoud, qui connait bien cet élément pour l’avoir eu sous sa coupe lors de l’exercice écoulé à l’US Biskra, ne serait pas étranger à ce vif intérêt des Béjaouis pour ce joueur, dont on dit le plus grand bien. Ceci quand on sait, notamment, que Zeghdoud nous a affirmé dernièrement qu’une liste d’éléments à proposer à la direction du club serait déjà en tête.

B. Ouari