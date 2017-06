«Je serai à Tizi ce jeudi»

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Sauf surprise de dernière minute, l’attaquant de l’US Biskra Adil Djabout signera à la JSK lors de ce mercato estival. Joint par téléphone, le joueur a parlé de son probable recrutement à la JSK. Il a affirmé que tout sera clair demain ou vendredi, lors d’une réunion avec le président Hannachi.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez, déjà, donné votre accord de principe pour rejoindre la JSK. Quand est-ce que vous allez signer votre contrat ?

Adil Djabout : Effectivement, j’ai donné ma parole au président Hannachi et je tiendrai ma promesse en ralliant la ville des Genêts dans les prochaines heures. J’aurai un tête-à-tête avec le chairman kabyle et on discutera de tous les points concernant ma venue à la JSK. Si on trouve un terrain d’entente, je signerai mon contrat avec le club kabyle Incha’Allah.

La direction kabyle a affirmé que les négociations sont sur la bonne voie et que vous allez, bientôt, signer votre contrat…

Comme je viens de le dire, je rencontrerai le président Hannachi pour aborder avec lui certains points. Si on trouve un terrain d’entente, j’apporterai ma signature qui officialisera ma venue au club kabyle.

Quand est-ce que vous allez rallier la ville de Tizi-Ouzou pour rencontrer les responsables kabyles ?

En principe, je serai à Tizi-Ouzou ce jeudi ou vendredi. En tous les cas, d’ici la fin de la semaine en cours, tout sera clair sur la question de mon transfert à la JSK.

En plus de la JSK, d’autres clubs veulent vous avoir dans leur effectif, à l’instar de l’ESS…

Effectivement, j’ai des contacts d’autres clubs, dont l’ESS qui veut m’enrôler. Cela dit, j’ai donné une parole d’homme au président Hannachi et je serai à Tizi-Ouzou, pour discuter avec lui sur mon probable recrutement à la JSK. Tout sera clair sur cette question dans les toutes prochaines heures Incha’Allah.

Après avoir bouclé la saison buteur de la Ligue 2, vous prétendez, sans doute, à réussir de belles choses en Ligue 1 au cours du prochain exercice…

Je suis un joueur ambitieux et je prétends à réaliser une très belle saison lors du prochain exercice sportif. Incha’Allah, avec une belle préparation, je réussirai de bons résultats. En tout cas, je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi