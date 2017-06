«Sidibé a saisi la CRL, alors qu’il a été payé au dernier centime»

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le porte-parole du Mouloudia de Béjaïa Akli Adrar persiste et signe sur le cas du milieu de terrain malien, Soumaila Sidibé. Alors que ce joueur a saisi la chambre de résolution de litiges (CRL) de la FAF, et cette dernière tranchera son cas le 3 Juillet prochain, comme annoncé déjà sur les colonnes du journal. Akli Adrar a confirmé hier à l’APS que «Sidibé a saisi la CRL alors qu'il est payé au dernier centime. On est confiants, et je suis persuadé que le joueur va être débouté» et de conclure «Evidemment, Sidibé sera cédé à un autre club contre une somme d'argent. Déjà, la JS Saoura a sollicité ses services, sauf que le joueur a refusé de rejoindre cette formation». Le milieu de terrain malien Soulaima Sidibé s’est distingué avec le MOB et il ne peut évoluer en ligue deux, après la relégation de l’équipe, sachant que les joueurs étrangers ne sont autorisés à jouer, qu’en ligue une. Sidibé est convoité par les Rouge et Noir de l’USMA et la direction de ce club, n’attend que le verdict de la CRL pour passer à l’action et engager cet élément de valeur. Maintenant reste à savoir qui dit vrai, Sidibé ou Akli Adrar. On le saura le 3 Juillet prochain, lors du verdict de la chambre de la résolution des litiges (CRL) de la FAF. Affaire à suivre…

A. M.