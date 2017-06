Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Une source proche de la direction a avoué que le président Rezki a déjà établi la liste d’une dizaine de joueurs à libérer. Il n’attend que l’avis du nouvel entraîneur pour la dévoiler. D’après cette même source, cette liste comprend les joueurs ayant déposé leurs contrats au niveau de la CRL, ainsi que d’autres n’«ayant pas donné satisfaction tout au long de la saison».

Recrutement de deux gardiens

D’après une source fiable, la direction du MOB songe à se séparer de Daif et Hamzaoui et recruter deux nouveaux gardiens de but. Dans l’entourage du club, on parle de Doukha, de Boultif et d’autres gardiens, pour préserver les bois du MOB. Quant au jeune keeper Sidi Salah, ce dernier sera maintenu dans l’effectif du MOB, selon toujours la même source.

