Les champions honorés

La direction du Club Amazigh de Fréha (CAF) a organisé, samedi dernier au stade de la localité, une réception en l’honneur de ses champions.

Cette réception a été une occasion pour les dirigeants du club d’honorer les athlètes de la section football, à savoir les minimes (U-15) détenteurs du doublé (Coupe et championnat) et les cadets (U-17) champions de wilaya dans le groupe 6, ainsi que les athlètes de la section athlétisme. La cérémonie de remise de diplômes aux lauréats a été rehaussée par la présence du président de l’APC de Fréha, des élus locaux, du jeune attaquant de la JSK, Juba Oukaci, un produit du club, d’un représentant de la Ligue de football de Tizi-Ouzou et de nombreux autres invités de marque. Intervenant, le président de l’APC de Fréha a tenu d’abord à féliciter l’ensemble des athlètes pour leur performance, tout en leur souhaitant d’autres succès à l’avenir avant de mettre en exergue par la suite le travail effectué par toute l’équipe dirigeante du CA Fréha. Le premier magistrat de la commune a réitéré ensuite la disponibilité de l’ensemble des élus à œuvrer sans cesse pour la promotion du sport et de toute autre activité liée à la jeunesse au niveau de la localité. Le premier responsable de la commune a également rappelé les différents projets déjà réalisés, ceux en cours et ceux retenus dans le cadre du développement des activités de jeunes. De son côté, le président du club a tenu à féliciter les champions tout en remerciant vivement tous ceux qui ont contribué à la prise en charge du fonctionnement du club, à savoir l’APC de Fréha et l’ensemble des bienfaiteurs. Des contributions et un soutien qui, dira-t-il, «ont permis à nos jeunes de s’épanouir et d’émerger dans leurs disciplines respectives». D'autres nombreux intervenants ont pris aussi la parole avant de procéder à la remise des diplômes à plus d’une centaine d’athlètes, dont certains ont été accompagnés par leurs parents qui ont tenu à être de la fête. Une soirée qualifiée de très conviviale par l’ensemble des présents. À signaler que la Ligue de football a remis deux diplômes d’honneur aux minimes et cadets ainsi qu’un diplôme de félicitation à Mohamed Haddouche pour son soutien indéfectible aux jeunes sportifs, notamment ceux de son club de toujours, le CA Fréha.

