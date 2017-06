«Pour ma 2e saison avec l’OCM, je viserai l’accession»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le coach de l’OC Makouda, Merzak Semghoun, qui a été reconduit à la barre technique, se dit content de poursuivre son travail avec cette équipe et vise désormais l’accession en division honneur dès la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : La direction du club vous a renouvelé sa confiance en vous maintenant à la barre technique. Votre sentiment ?

Merzak Semghoun : Je tiens à remercier les dirigeants pour cette confiance placée en ma personne et j’espère répondre à leurs attentes et à celles des amoureux de l’OC Makouda en finissant le travail que j’ai commencé avec l’équipe senior.

Après avoir réussi à terminer dans le top cinq en division pré-honneur de votre groupe, quels sont vos objectifs pour la saison 2017-2018 ?

Il ne faut pas anticiper les choses. Tout d’abord, on est en train de se reposer pendant cette période de vacances et de se ressourcer auprès de nos familles et de nos proches. Mais une chose est certaine, la saison prochaine sera celle de l’OCM, inchallah avec une accession en division honneur.

C’est pour quand la reprise des entraînements ?

Tout d’abord, on va tenir une réunion dans trois jours avec le bureau pour aborder les grands axes de la nouvelle saison sportive. En principe et dans ma tête, la reprise devra avoir lieu le 1er août prochain. Mais ce n’est pas encore décidé, on verra avec les dirigeants pour prendre une décision finale sur la reprise des entraînements et les postes à pourvoir, les joueurs à préserver et ceux à libérer, sans oublier les jeunes qui seront promus en seniors.

Sur le plan infrastructurel, le stade de Makouda sera bientôt réceptionné avec un terrain en tartan, un avantage pour votre équipe...

Recevoir sur son terrain et devant ses supporters est un avantage de taille pour nous. La saison passée, on a joué en dehors de nos bases et c’était un handicap pour nous et un avantage pour nos adversaires. En plus, nos joueurs ont leurs repères sur le terrain et on tâchera de bien préparer la nouvelle saison pour l’entamer en force et avec tous nos atouts. Les travaux de la pause de tartan seront achevés bientôt. Une bonne nouvelle pour nos athlètes et pour nous au tant que staff technique. Comme j’aurai un terrain à ma disposition pour accomplir mon travail dans de bonnes conditions. Ce sera aussi le cas pour les joueurs qui vont progresser davantage.

On vous laisse le soin de conclure…

Je tiens encore une fois à remercier les dirigeants pour la confiance placée en ma personne. Je tâcherai de faire de mon mieux et tout mon possible pour répondre aux larges attentes de nos supporters, qui rêvent d’ores et déjà d’une accession en division honneur.

Entretien réalisé par Massi Boufatis