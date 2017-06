Le Mouloudia à une victoire des ¼ de finale

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Après son élimination en demi-finale de la coupe d’Algérie la veille de la fête de l’Aïd, face à l’ES Sétif, le MC Alger renouera, demain soir, avec la compétition africaine. Les poulains de Mouassa qui ont mis un pied en quart de finale de la coupe de la CAF, n’auront besoin que d’une victoire demain à partir de 21h, lors de la réception de Platinum Stars dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase des groupes. Un match à la portée des camarades de Chaouchi qui ne trouveront pas de difficultés pour arracher la victoire et valider leur ticket pour le prochain tour. Occupant la place de leader avec 8 points dans leur compte, les Mouloudéens auront à en découdre avec la lanterne rouge du groupe B (2 points) et sont bien partis pour s’imposer et se qualifier au quart de finale. L’autre rencontre du groupe B mettra aux prises Mbabane Swallows de Swaziland (3e, 4 pts) au CS Sfax de Tunisie (2e, 7 pts). La dernière rencontre du MCA aura lieu le 7 juillet prochain en Tunisie, face au CS Sfax.

A. M.