Réunion Alcaraz - responsables de la FAF, le 6 juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

En prévision des deux rencontres décisives face à la Zambie, prévues respectivement les 2 et 5 septembre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2018, une réunion de travail est prévue le 6 juillet prochain. Une réunion qui va regrouper le staff technique national des Verts, à sa tête Lucas Alcarazj et les responsables de fédération algérienne de football, à leur tête le président Kheireddine Zetchi. C’est ce qu’a annoncé, hier, la FAF sur son site internet. Pour rappel, le sélectionneur national des Fennecs du Désert, l’Espagnol Lucas Alcaraz qui a déjà tenu des réunions de travail avec ses assistants, croit dur comme fer en les chances de la sélection algérienne de se qualifier au prochain mondial qu’abritera la Russie en 2018. Alcaraz sera à Alger, ce week-end, et devra assister à la finale de la coupe d’Algérie prévue le 5 juillet au stade olympique, et qui mettra aux prises le CRB à l’ESS. Le coach national profitera de sa présence ces jours-ci à Sidi Moussa pour ficeler son programme de préparation en prévision de ces deux matchs décisifs contre la Zambie, en se réunissant à nouveau avec les membres de son staff et se projeter sur le stage de préparation qui débutera le 28 août prochain avant le grand départ pour la Zambie.

A. M.