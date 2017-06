La liste des joueurs libérés dévoilée

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Alors que la direction du club a fait savoir que les joueurs en fin de contrat ne seront pas retenus dans l’effectif, à savoir Lahlouh, Bouzera, Doumi et Hadef, une source fiable proche du dossier révèle qu’une liste de quatre autres joueurs à libérer cet été serait déjà sur la table du président Boualem Tiab.

Il s’agirait de Rait, Boumechra, Adnane et Hadef. D’autre part, la direction de la JSMB qui ambitionne de monter une équipe solide capable de rivaliser avec les ténors de la Ligue 2 la saison prochaine, a déjà entamé les contacts avec certains éléments ciblés en vue de leur recrutement durant cette période des transferts. Et selon une source digne de foi, le milieu de terrain du CA Batna, Djerboua, ferait déjà l’objet d’un grand intérêt de la part des Béjaouis qui semblent séduits par le profil du joueur précité. Idem pour le défenseur latéral du CRB Ain Fakroun, Boukaroum, Madi et Metref (RC Kouba) et l’attaquant de l’ES Béni Douala, Réda Bensayeh qui seraient proposés à l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud. Pour rappel, si le transfert de Bensayeh se concrétise cet été, ce ne serait qu’un juste retour au bercail de cet élément ayant déjà porté les couleurs de la JSMB lors de la saison 2014/2015.

Démission de Guellati, pas de successeur en vue

Alors que le président du CSA/JSMB, Zahir Guellati, n’attend que la tenue des travaux de l’AGO du club amateur pour remettre sa démission aux membres de l’AG, aucune candidature ne se profile à l’horizon pour sa succession. Du moins jusqu’à hier. M. Guellati qui maintient sa décision de partir en raison de la pression exercée sur lui par les supporters, a déjà vu sa lettre de démission rejetée par la DJS qui lui a signifié de la remettre aux membres de l’AG après approbation des bilans moral et financier. Il va sans dire que les travaux de cette même AGO seront aussi et surtout chauds à cause notamment de l’échec de l’objectif d’accession du club lors de la saison passée.

Décès de l’ex-coach Stéphane Paille

La nouvelle de la mort foudroyante de l’ancien entraîneur de la JSMB, le Français Stéphane Paille, à l’âge de 52 ans, est tombée en fin d’après-midi d’avant-hier. L’ancien international français qui avait évolué en tant que joueur à Lyon, Caen, Montpellier et Mulhouse, avait fait un passage du côté du FC Porto, au Portugal, avant de se consacrer à la prospection de jeunes talents en herbe au profit du Real Madrid notamment. Stéphane Paille avait atterri à la JSM Béjaïa il y a deux saisons en qualité d’entraîneur en chef en remplacement d’Ali Fergani.

B. Ouari