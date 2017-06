«J’apporterai un plus à l’équipe»

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le défenseur axial Nabil Saadou est désormais Canari après que la direction kabyle a obtenu sa lettre de libération chez la direction de l’O Médéa. Il ne reste que la signature, qu’il apportera aujourd’hui, pour officialiser sa venue à la JSK. Joint par nos soins, Saadou a affirmé qu’il est heureux de rejoindre les Canaris et qu’il fera tout pour apporter un plus à sa nouvelle équipe: «Je suis soulagé et heureux de rejoindre un grand club comme la JSK. Je sais que les responsables kabyles attendent beaucoup de moi et je ferai tout pour être à la hauteur de leur confiance. Je ne lésinerai pas, en tout cas, sur les efforts pour apporter un plus à l’équipe. Incha’Allah, la JSK aura une grande équipe et jouera les premiers rôles la saison prochaine dans les différentes compétitions», a-t-il dit.

«Je remercie le président de Médéa»

Évoquant la question de sa libération que la direction kabyle a obtenue, le nouvelle recrue kabyle a remercié les dirigeants de l’O Médéa pour lui avoir facilité la tâche : «Je remercie infiniment les dirigeants de l’O Médéa, à leur tête le président Mahfoud Boukhelkhal, de m’avoir facilité la tâche. N’ayant pas entravé ma libération, ils se sont montrés très honnêtes avec moi», a ajouté le joueur.

M. L.