El Amali sur le point de finaliser

Selon une source fiable, le milieu de terrain de l’USMBA, Amine El Amali, est sur le point d’opter pour le club kabyle.

En effet, les négociations entre le joueur et la JSK sont sur la bonne voie et sauf surprise de dernière minute, le joueur endossera le maillot Jaune et Vert, en prévision du prochain exercice. Convaincu par les qualités de ce joueur, le président Hannachi le considère comme l’une des priorités du club lors de ce mercato estival. Voulant renforcer le milieu de terrain de l’équipe, le chairman kabyle mise, ainsi, sur le recrutement de l’ex-pensionnaire de l’USMBA qui, notons-le, a réussi une belle saison avec la formation de Bel Abbès. Libre de tout engagement, El Amali signera, donc, pour un club de son choix. Très emballé de rejoindre le club kabyle, il devrait finaliser avec ce dernier samedi ou dimanche prochains. En effet, selon une source au fait des affaires du club, le joueur est attendu à Tizi-Ouzou ce weekend et tout porte à croire qu’il apportera sa signature une fois qu’il aura réglé les derniers détails avec la direction kabyle

«Je suis emballé»

Joint par téléphone, El Amali n’a pas caché son ambition de rejoindre le club le plus titré d’Algérie. Il affirme que c’est un honneur pour n’importe quel joueur d’endosser le maillot d’un aussi grand club : «Je suis en contact permanent avec les responsables de la JSK qui veulent me recruter cet été. Les négociations vont bon train et je ne vous cache pas que je suis emballé de rejoindre ce grand club. N’importe quel joueur rêverait de défendre les couleurs du club kabyle et ce sera un honneur de rejoindre une aussi prestigieuse équipe», a déclaré El Amali.

«J’espère trouver un accord avec le président Hannachi»

Questionné sur ses chances de rejoindre la JSK, le joueur a affirmé qu’elles sont grandes. Cependant, il a noté qu’il lui reste des détails à régler, tout en souhaitant de trouver un accord avec les responsables kabyles. «Les négociations avec la JSK sont grandes et je peux vous dire qu’à 60%, je signerai au profit du club phare de Kabylie. Toutefois, il me reste encore des détails à régler et j’espère trouver un accord avec les responsables kabyles. Je serai à Tizi-Ouzou samedi ou dimanche prochains et incha’Allah, je finaliserai avec la JSK lors de ma rencontre avec le président Hannachi», a-t-il fait savoir.

