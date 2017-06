80 participants au rendez-vous

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de son plan d’action, la Ligue de Tizi-Ouzou organise, à partir d’aujourd’hui, deux sessions de stages entraîneur Licence FAF 2 et FAF 1. Les deux stages se dérouleront simultanément du 1er au 9 juillet, respectivement à l’école hôtelière «Ecomode» et la salle de réunion de l’OPOW de Tizi-Ouzou pour le volet théorique, et le stade du 1er novembre pour le volet pratique. La cérémonie d’ouverture qui sera rehaussée par la présence de nombreux invités est prévue, ce matin à 9 heures, au niveau du restaurant de l’Ecomode. Ainsi, les 80 participants qui avaient subi avec succès la première session sont attendus ce matin pour cette seconde et ultime phase qui sera ponctuée par l’obtention du diplôme. Pour rappel, la Ligue de Tizi-Ouzou qui a eu à organiser dix stages depuis le mois d’octobre 2016, a lancé une nouvelle promotion pour le grade de FAF 1 le 17 mai dernier à l’auberge de Tizi-Rached. Celle-ci a vu la participation de 38 candidats. Ayant fait de la formation d’un encadrement technique qualifié une de ses priorités, la Ligue de Tizi-Ouzou a réussi en moins d’une année à former plus de 400 entraîneurs. Un gros défi qui ne sera pas fait sans combler le déficit qui sévissait au niveau de la wilaya qui souffrait d’un manque accu en matière d’encadrement technique qualifié. Les clubs n’auront désormais plus de soucis à se faire pour doter les jeunes catégories d’un staff technique qualifié.

S. K.